Prove, esperimenti, rotazioni, cambi: a cinque mesi dall’inizio del campionato, l’Atalanta ha trovato il suo tridente. Lo dimostra la maxi goelada rifilata ai danni della Salernitana, la Serie A non ne vedeva una dal 14 aprile 1996, Inter-Padova. 8 reti, 7 diversi marcatori, a ricordare che nella squadra di Gasperini possono segnare tutti, difensori (Scalvini), centrocampisti (Ederson), esterni (Zortea). Ma è il reparto d’attacco, il preferito da mister Gasperini che in queste prime 18 giornate ha studiato di continuo e rifinito a puntino, ad aver brillato trainando tutti gli altri: Lookman-Højlund-Boga, ‘habemus tridente’. Da Champions.



ARMI AFFILATE- La Juve, che tra l’altro ne ha appena presi 5 dal Napoli, ora rischia un’altra imbarcata. Si troverà davanti un’Atalanta piena di fiducia, che ha ritrovato le 20 goleade degli anni d’oro europei. Tre sono i punti di distacco, gli stessi in palio domenica all’Allianz Stadium. Agganciando i bianconeri, l’Atalanta si porterebbe, anche se in buonissima compagnia, al 4° posto Champions. E, scorsa stagione a parte, di solito è proprio in primavera che la squadra del Gasp sboccia rincorrendo le prime posizioni.



CHE MOSSA DI MERCATO- Dire addio a Malinovskyi ha innescato un domino vincente: più spazio a Boga, più fiducia a Boga = più concretezza di Boga, già 3 assist e 1 gol in 2 gare di fila dopo 21 partite a secco nei primi 12 mesi all’Atalanta. Non solo, se da spalla di Højlund dà il meglio di sé, coadiuvato da Lookman dall’altra parte del campo si sbizzarrisce. Il 19enne danese ha già segnato 10, dieci, gol in stagione (e 5 assist), tra Sturm Graz e Atalanta: 3 di fila, 4 totali con i nerazzurri. L’anglo-nigeriano è già a quota 9, a un passo dalla doppia cifra. Un trio giovane, 70 anni in 3, e affamato, pronto ad affinare il feeling in settimana per far male anche a Torino.