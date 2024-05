Atalantamania: Gasperini e il sogno scudetto, i Percassi ci hanno ripensato

. Mister Gasperini avrebbe detto no, che la sua Atalanta non era pronta a tale impresa. La programmazione non era quella, l'Atalanta che a settembre ha iniziato a cavalcare i palcoscenici internazionali non era la più forte. Solo qualche settimana dopo però, ha iniziato a diventare la più brava. E l'ha vinta. "Perché i sogni ogni tanto si avverano".Per cui adesso, sentire dalla Curva i tifosi inneggiare allo Scudetto,Ora Gasp si limita a sorridere e a dire: "Lo scudetto però non lo vincono i più bravi, trentotto partite spalmate in nove mesi non ammettono cali e inciampi a cui l'Atalanta è incappata prima di trovare il ritmo.E su queste basi si fonda il nuovo matrimonio tra il tecnico e la società.e che erano più possibilisti circa un suo addio, ci hanno ripensato: "Continuiamo insieme". Acquistando altri big all'altezza, riscattando quelli presenti, investendo sul mercato. I Percassi sono dei sognatori.

Hanno chiesto alla squadra sbagliata di favorire la Roma o chi per essa per regalare all'Italia sei squadre in Champions. Bastava che i giallorossi conquistassero la finale battendo il Leverkusen come riuscito così facilmente a questa Atalanta da Champions e dasparata al Gewiss Stadium.senza alcuno sconto, nemmeno negli undici iniziali. Anzi, dopo la vittoria dell'Europa League è un'Atalanta ancora più entusiasta e che "tutto può". Anche