Ancora una volta,che è caduta sotto i colpi degli altri 11 biancocelesti. A nulla è valsa la super rimonta che le ha permesso di riaprire e pareggiare la partita,, da ex retroguardia migliore del campionato, sono state decisive. Ma non solo quelle: le pedine più forti non hanno potuto riposare, e uno degli attaccanti più pagati,, davanti alla porta non si è visto.Doveva tornare dopo la sosta, l'ha fatto prima ma giusto per ricevere la chiamata di Spalletti, di certo più meritata un mese fa di ora. Nelle ultime due gare infatti l'ex West Ham in campo non si è visto: tanta era l'attesa per una punta mancata, tanta la delusione di non vederne l'apporto. Un solo passaggio giusto ha costruito Scamacca contro la Lazio, per il resto niente, neanche l'accenno a un gol.Di solito anon piacciono i turnover, se non quelli mirati e chirurgici. Ieri ne ha dovuto fare uno obbligato in difesa, mancandoe poi ha scelto di concedere un meritato riposo a, ma la sua Atalanta in un quarto d'ora ha rischiato non solo di non produrre nulla in attacco, ma di subire addirittura un poker dalla Lazio, che si è fermata a 2. Solo con l'ingresso nella ripresa di Koopmeiners e Lookman è arrivata la miccia per pareggiare i conti,Con una panchina così lunga e di lusso però, manca ancora, è impensabile far giocare sempre i soliti tre: Muriel a parte, le altre pedine d'attacco devono ritrovarsi e ritrovare la giusta voglia e cattiveria.