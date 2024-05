Atalantamania: Gasperini zittisce la Roma, De Ketelaere uomo mercato, che divario con la Juve!

I nerazzurri stanno vivendo una settimana storica e sono nel pieno delle loro possibilità. Tutto può succedere, e i nerazzurri si ritrovano sospesi in questo limbo di attesa, suspense, a due passi da due Coppe e da un ritorno in Champions. La partita con la Roma, al di là del risultato strettissimo per quanto visto in campo, certifica un fatto: tra le italiane,Due uomini, su tutti, l'hanno trascinata fin qui.Fa specie pensare che un anno fa. Un cambiamento radicale, eppure sono gli stessi piedi. Il destro prima, il sinistro poi. Ma ora 'Carletto', come lo chiamano a Bergamo, si sente libero, libero da pressioni, libero di spaziare dalla destra alla sinistra dell'area senza dimenticarsi di salutare il portiere, libero da ruoli prefissati, libero da preconcetti, libero da "l'obiettivo e il gol a ogni costo", che poi è la stessa cosa. De Ketelaere è stato l'acquisto del mercato più importante dell'estate atalantina, quello che sta rendendo i frutti con continuità e che testimonia la

Un triplete da inseguire frutto del mercato, ma anche della preparazione fisica di mister Gasperini. Da fine febbraio, ha ricordato a De Rossi, l'Atalanta gioca ogni tre giorni eppure non risente di questi sforzi. Né sul piano fisico, né emotivo.. Vedendo le due partite di ieri, il divario tecnico, tattico e mentale è infinito. Certo, le finali sono gare a sé: in 4' la Juve è capace di accendere la luce con i suoi attaccanti, gli stessi 4' in cui l'Atalanta è in grado di prendere due gol dal Verona. Mercoledì però vuole riscrivere una storia ferma al 1963.