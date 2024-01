Atalantamania: già due riscatti certi, ma Koopmeiners verrà sacrificato?

Marina Belotti

Nel pieno del mercato invernale, l'Atalanta ha la testa sul calciomercato estivo. Prevenire è sempre stata la strategia di Percassi che, in accordo con Pagliuca, sta già elaborando il piano per giugno. Due i prestiti per cui riscattare sarà solo una formalità, una l'uscita sacrificabile da mettere sul piatto della bilancia. Tre i nomi più in voga: De Ketelaere, Koopmeiners e Holm.



CDK E HOLM- Resteranno a Bergamo, centrali nel progetto. Il belga si è guadagnato la fiducia a suon di gol e assist, l'unico tra i nerazzurri ad aver segnato due reti in tutte le competizioni, con sempre maggior personalità e condizione. Il Milan lo sa, tra sei mesi l'Atalanta pagherà il resto del malloppo, circa 22 milioni di euro. E gli alzerà anche l'ingaggio, ora fermo a 2,2 ma che arriverà a 2,5 milioni a stagione. Stesso destino di Holm, nonostante l'interesse forte dell'Inter. Lo svedese, dopo un inizio altalenante, nel 2024 le sta giocando tutte da titolare con corse, cross, assist e gol e un rendimento che il connazionale Hien promette "crescerà ancora, è un talento innato". Lo Spezia è già avvisato.



KOOP- Troppo duttile per non finire al centro del ciclone di mercato, troppo utile per partire a metà stagione, troppo caro perché arrivi subito l'offerta che convinca l'Atalanta a salutarlo. Il trequartista/centrocampista/tuttocampista nerazzurro non vale meno di 40 milioni di euro e se la Juve come promette sarà in grado di versare questa cifra, l'olandese potrebbe essere l'unico big sacrificabile sul mercato. Un po' come Hojulnd la scorsa estate. Ederson a quel punto sarà blindato nonostante l'interesse, e l'offerta pronta, del Newcastle e del Tottenham.