Musso, Sportiello, Rossi, Bertini, Gollini, Carnesecchi: da sei portieri, devono uscirne tre per giocare campionato e coppe con l’Atalanta. Sportiello si è già tolto dal gruppo per andare al Milan a parametro zero, ieri l’ha seguito Gollini, ma per tornare al Napoli, secondo di Alex Meret. Ancora in prestito oneroso (400 mila euro) con diritto di riscatto fissato a quota 7 milioni di euro. Ora, sicuri che Rossi farà il terzo e Bertini potrà aiutare Primavera o Under 23, restano Musso, Carnesecchi e un problema: nessuno vuole fare il secondo.



MUSSO- Rientrato a Zingonia, puntuale per il pranzo del raduno di martedì 11 luglio, è apparso sereno il portiere argentino. Fresco di nozze, le sue e quelle degli amici dell’Inter con cui ha condiviso tanti momenti in queste vacanze. Parlando anche dell’interesse del club milanese, sicuramente, a cui ora si è aggiunto quello della Fiorentina. Lucci deve sedersi al tavolo viola per parlare di Castrovilli, e anche Musso sarà argomento di discussione. Di certo non siederà di nuovo in panchina, come nel finale di stagione a Bergamo, per fare ombra al giovane Carnesecchi.



CARNESECCHI- Nei prossimi giorni, al ritiro estivo di Clusone, l’osservato speciale sarà il riminese classe 2000. Candidato a diventare il nuovo numero 1 nerazzurro. Inesperto in Europa ma già affidabile in Serie A, è pronto a fare il salto e i Percassi credono in lui al punto da aver rifiutato qualsiasi offerta, anche i 14 milioni dalla Lazio quando giocava con una spalla sola. Torna a casa dopo tre anni e ha già gli occhi addosso di tutti: l’Inter, per il post Onana, deve tornare su Musso. E a quel punto all’Atalanta servirà un secondo. Sull’onda dei giovani, magari Bertini.