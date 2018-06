Giugno entra prepotentemente nel nostro calendario, e con esso il calciomercato. Da qui al 17 agosto, tra arrivi e partenze, ci sarà da divertirsi: ecco l'ufficialità dell'arrivo di Arkadiusz Reca (22), giovane esterno polacco soffiato alla Spal. Sarà lui il sostituto del bianconero Spinazzola, mentre Cristante si veste di giallorosso. E poi, quel sondaggio nerazzurro per Mario Balotelli: una trattativa già spenta sul nascere o cosa?



BRYAN...AIR - Così come aveva fatto spiccare il volo alla Dea negli ultimi mesi, adesso è lui a spiccare il volo. Destinazione Roma: la città eterna accoglie Cristante, ma per farlo ci sono voluti ben trenta milioni di motivi. Euro freschi, che permettono al club orobico di respirare considerevolmente ed incassare una plusvalenza record (era stato riscattato dal Benfica per cinque milioni). Come di consueto, quella nerazzurra è una strategia vincente che non smette di terminare: prendere un talento forte, goderne delle prestazioni, valorizzarlo e battere cassa. Per poi investire nuovamente: un circolo vizioso che piace tantissimo, e che non vuole fermarsi certo adesso.



​BARROW...TELLI- Da Musa a Mario, il passo è breve? O perchè no, magari schierarli insieme: imprevedibilità e potenza allo stesso momento sicuramente farebbero neri gli avversari. Del resto, proprio il giovanissimo gambiano è stato paragonato al primo (quello della Primavera interista, per intenderci) Mario, un misto di esplosività ed incoscienza che nelle ultime settimane ha dato una mano - o meglio, tutto il braccio - per raggiungere ancora una volta l'Europa. Ma si sa, nel calcio, le motivazioni fanno la differenza: quelle di Barrow sono indiscutibili, quelle di Balotelli invece?



MAR(IO)SIGLIA- Ma, come sempre, c'è un terzo incomodo. E viene dalla Francia: il Marsiglia di Rudi Garcia è in pole position per assicurarsi le prestazioni del ritrovato bomber italiano. Un accordo pressochè raggiunto con Raiola ed il Nizza, una clausola che sa tanto di gentleman agreement (venti milioni lordi, nonostante sia in scadenza contrattuale) e più di quattro milioni, netti, all'anno: insomma, in totale, poco meno di quello che l'Atalanta incasserà dall'affare Cristante. Ma senza Champions League: se la competizione è la stessa, perché allora non giocarla a Bergamo?



PROVACI GASP- O meglio, provaci Dea. Perchè se deve essere una sfida, può esserlo davvero. Per tutti: per la piazza, che si ritroverebbe ad amare uno che fin da piccolo è stato legato, a doppio filo, con la città di Brescia (storica rivale orobica). Per la società, che di Balotelli potrebbe farne - anche in chiave sponsor - l'uomo immagine ed averne un ritorno di spessore. E, dulcis in fundo, per Gasperini: l'uomo dei miracoli, che trasforma in oro tutto ciò che tocca. La scommessa che dal nerazzurro può rilanciare nell'azzurro Nazionale quel Mario poco 'Super' negli ultimi anni.