L’orgoglio più grande, in casa nerazzurra, è tutto per il ragazzo acqua, calcio e sapone che il suo personalissimo giro del mondo l’ha iniziato all’improvviso, riempiendo i bagagli in fretta e furia, alla volta di Roma e di Belfast. Davide Zappacosta è tornato in azzurro a tre anni dall’ultima convocazione e a cinque dal suo esordio. Dopo Pessina e Toloi, mister Gasperini regala un altro giocatore all’Italia, tirandolo a lucido in soli due mesi e mezzo: ma se l’esterno di Sora ha potuto ritagliarsi un ruolo da protagonista, finora non è mai andato sotto il 6,5 in pagella, è anche per il grave infortunio capitato a Robin Gosens, che gli ha lasciato spazio sulla corsia. Dall’altra parte c’è Maehle, il grande mistero nerazzurro.



TOP E FLOP- Nell’Atalanta dove segnano un po’ tutti infatti, il danese non è ancora riuscito a sbloccarsi, eppure è al suo terzo gol consecutivo con la maglia della nazionale. Un vero e proprio giallo sotto le Mura, dove Maehle continua a correre senza risultare mai decisivo come in patria. Problema opposto a Zapata, capocannoniere a Bergamo e quasi sempre a secco in Colombia, dove anche il compagno Muriel non fa di meglio. Ma è Aleksey Miranchuk a vivere il momento peggiore: in panca all’Atalanta, in panca anche nella Russia, che deve ricorrere allo spareggio per sperare nei Mondiali. Le quotazioni di mercato per l’ex Loko scendono, nei prossimi giorni è previsto un incontro tra il suo procuratore e i dirigenti nerazzurri per fare il punto sulla tratta Torino-Genova. Sorridono invece Merih Demiral e, soprattutto, Mario Pasalic, protagonista a suon di gol e assist nella sua Croazia già in Qatar.



STANNO (QUASI) TUTTI BENE- Per quanto riguarda il capitolo infortuni, Gasperini perde l’azzurrino Lovato per un risentimento alla coscia sinistra, ma ritrova i veterani Pessina, Toloi e Djimsiti per la gara con lo Spezia del 20 novembre. Rimangono ai box solo Gosens, ma dopo la ripresa del campionato sarà questione di giorni, e Hateboer, atteso a Zingonia per la fine della settimana.