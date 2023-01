E se Boga non fosse mai stato un esterno offensivo a tutto tondo? Ieri sera, nei primi 13’ della ripresa ha fatto più che negli 836’ di campionato precedenti disputati con la maglia dell’Atalanta. Da trequartista ha servito al bacio il mancino di Koopmeiners, un missile imparabile per Skorupski, da attaccante in coppia con Hojlund ha regalato una perla al 19enne danese. E allora l’ala sinistra può restare anche vuota, e Fiorentina e Leicester a bocca asciutta: Gasperini ha bisogno degli assist del suo numero 10.



ORA BOGA RESTA QUA- Nato a Marsiglia, proprio la città che ieri sera è diventata patria di Malinovskyi. Per l’ucraino, con l’arrivo di Lookman, non c’era più posto. La trequarti e l’attacco non erano suo territorio di competenza, il centrocampo era già affollato, e 13 milioni facevano sempre comodo. Ma con Boga il discorso è diverso: ne servono almeno 22 per rientrare dell’investimento fatto un anno fa, quindi servono assist e gol che facciano rialzare il suo cartellino. E se questi assalti in profondità li facesse con la maglia dell’Atalanta, ma spostato in un ruolo preferito dal Gasp? La trequarti o l’attacco per il suo rodato 3-4-1-2. Come ieri, prima dietro al posto di Pasalic e poi davanti al posto di Zapata. Così la rosa potrebbe rimanere anche ampia, l’importante è beneficiare dei primi assist di Boga e delle prime richieste da oltre 20 milioni.



PLUSVALENZE DA CHAMPIONS- Grazie agli inciampi delle altre big, l’Atalanta ora si ritrova a -3 dalla zona Champions, che fino a ieri alle 21.30 sembrava persa per sempre. E domenica arriva a Bergamo la Salernitana, mentre la Lazio se la vede col Sassuolo, la Roma con la Fiorentina e la Juve col Napoli. L’occasione per la svolta definitiva, nonostante la battuta d’arresto a cavallo della pausa Mondiale. In attesa che arrivi giugno e altre mosse di mercato cambino volto all'Atalanta: tra Koopmeiners al Liverpool e Scalvini al miglior offerente ci sono già in ballo 100 milioni.