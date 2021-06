Portiere argentino, difensore giapponese, attaccante ivoriano. Musso, Tomiyasu e Boga sono sempre i preferiti nella lista dei desideri del mercato nerazzurro, cerchiati in rosso ma cosparsi di tanti punti di domanda. L’accordo che non si trova (con l’Udinese), il prezzo che non scende (il Bologna ne chiede sempre 25, di milioni), il giocatore che tentenna (perché Jeremie guarda in Francia, Lione o Marsiglia). Una certezza invece, al centro del campo, l’entourage della Dea ce l’ha: chi vivrà una vita da mediano all’Atalanta sarà di orange vestito. Schouten, Koopmeiners e Vilhena: sono tutti olandesi volanti i nomi che piacciono per il vice de Roon. Neanche a dirlo, pure lui di quelle parti.



SCHOUTEN SCUOTE IL CAPO- Il Bologna vuole almeno 15 milioni per Jerdy, e non è disposto a fare un passo indietro. Né a prendere in considerazione l’idea del 2X1 abbinandoci l’affare Tomiyasu, che adesso sembra più vicino al Tottenham. Anzi, da quando Massara ha spifferato di vederlo bene nel suo Milan, le quotazioni del 24enne dei Paesi Bassi sono salite. La verità è che i rossoblù non possono fare a meno della sua abilità nel recuperare palloni in mezzo al campo- mister Gasp l’aveva notato proprio per questo-e adesso è ufficialmente al centro del progetto tecnico di Mihajlovice del nuovo Bologna che sogna il salto di qualità, il sesto posto, l’Europa.



KOOPMEINERS VICINO MA LONTANO- Nonostante le parole del direttore sportivo dell’AZ Alkmaar Max Huiberts e le banconote aggiunte da patron Percassi che hanno fatto schizzare la bilancia a 15 milioni, per il centrocampista 23enne bisogna ancora aspettare. Forse il fatidico primo luglio, o forse che si definiscano i dettagli più delicati: bonus e percentuali sulla futura rivendita che, Pessina insegna, sono importantissime. Ma Teun vuole Bergamo e rimane l’obiettivo più vicino per far rifiatare il Marten bergamasco.



VILHENA IL COLPO ALL’INTER- Sì, gli prenderebbe un colpo a Inzaghi, a vedere Tonny arrivare dai nerazzurri più a nord della Madonnina. Dal Feyenoord alla Serie A passando per il Krasnodar: il ventiseienne, che nel 2012 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori nati dopo il 1991 stilata da Don Balón, è finito nel mirino di Inter e Atalanta. Ma ad avere la meglio, per ora, è il club orobico: a differenza dell’Inter, che vuole solo un prestito con diritto di riscatto, la Dea è disposta ad investire a titolo definitivo su di lui. Il Krasnodar vuole dirgli addio senza perderci 10 milioni e l’Atalanta, se Koopmeiners dovesse sfumare, è pronta a dargli l’indennizzo giusto. Le squadre di Liga e Premier League interessate attendono quindi caute le nuove mosse da Orio al Serio.