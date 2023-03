Il centravanti 2003 dell'Atalanta, reduce da una tripletta all'esordio da titolare con la Danimarca dei grandi, è già una miniera d'oro per le casse nerazzurre.E dire che lo Sturm Graz l'aveva pagatoIn meno di un anno e mezzo è cambiato tutto. Idai Percassi quasi all'ultimo round del mercato, erano sembrati una follia per un diciannovenne alle prime armi, eppure adesso il suo valore è giàIl cartellino del biondo danese che ha feeling con la porta vale oggima in Premier sono disposti a far partire un'asta e offrire ancora di più.per l'esattezza, con Arsenal e Newcastle già in prima fila con l'assegno firmato.Se infatti con l'Atalanta il giovane attaccante si è fermato, si fa per dire, a quotain campionato ne ha segnati 7, è guardando il suo rendimento nel suo complesso, dalla scorsa estate, che si resta stupiti:con una media impressionate diSenza contare i 5 assist e la grande lucidità e forza d'animo che anche ieri sera gli ha permesso di caricare la squadra sulle spalle quando il pareggio sembrava dietro l'angolo. Il ct Kasper Hjulmand ora non può più fare a meno di lui. E Gasperini? Tuttosenza accesso all'Europa più bella (con i suoi gol ancora possibile), e con certe cifre sul piatto, i nerazzurri non potranno opporsi a un addio.