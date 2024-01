Atalantamania: il riscatto di Miranchuk, la plusvalenza che non ti aspetti

Marina Belotti

Quando il 30 agosto 2020 era stato raggiunto un accordo con il Lokomotiv Mosca per uno dei gemelli Miranchuk, si pensava a un vice Ilicic. E invece di strada ne ha dovuta fare, per tre anni e mezzo, il russo prima di mostrare sprazzi del Professore sloveno che ha incantato i bergamaschi. Ma il suo 2024 è partito alla grande, con tre gare di fila da titolare, Sassuolo-Roma-Milan-e altrettanti prestazioni da incorniciare.



IN CRESCENDO- Un gol e tre assist nelle ultime tre partite, Miranchuk ha saputo aspettare il suo turno e ora sta concretizzando quasi ogni azione offensiva che passa dai suoi piedi, utilissimo nel reparto avanzato, pieno di idee e di fame di gol. Tre anni e mezzo fa l'Atalanta l'aveva acquistato per 14,5 milioni, oggi ne vale 2 in più e non è scontato dopo 8 panchine e 3 mancate convocazioni nell'anno corrente, alti e bassi al Torino (solo 4 reti in 31 presenze) e la precedente stagione in nerazzurro in sordina: ntra il 2019 e il 2020, in Russia, era arrivato a un cartellino da 18 milioni e il suo primo obiettivo è ritornare a quelle cifre, anche sotto porta: 45 gol e 43 assist in 227 presenze.



ROSA ALLUNGATA- Con lui si è ampliata ulteriormente la scelta di mister Gasperini nel reparto d'attacco e l'assenza di Lookman per la Coppa d'Africa e di Touré per l'infinito infortunio non si sentono quasi più. Un asso nella manica a stagione in corso che non ti aspetti, dopo i primi allenamenti estivi distaccati dal gruppo squadra: un jolly dal 1' ma anche per spaccare le partite dalla ripresa e per il mercato estivo, perché le richieste all'Atalanta stanno già iniziando a piovere: il Torino è tornato a bussare alla porta, seguito dalla Fiorentina.