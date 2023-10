Non segnava da 144 giorni un gol, ne aveva segnati solo tre la stagione scorsa ma ne ha realizzati due nella serata più importante. Doveva essere la serata di Luis Muriel quella di ieri, l'Europa League contro lo Sturm Graz, e invece un gol preso su rigore a 10' dalla fine in superiorità numerica ha aggiunto amarezza alla gioia di aver ritrovato il numero 9 colombiano.



MURIEL- Ha bagnato il naso a tutti il veterano dei veterani, quello che doveva partire la corsa estate per l'Arabia e invece ha ancora tanta fame di Europa. La sua doppietta ha ribaltato il match, prima con un'azione personale delle sue (tiro dal limite di destro dopo aver mangiato il difensore), poi, allontanato Koopmeiners dal dischetto, con un rigore potente e pulito. Quando è uscito la squadra ha subito un crollo, anche perché al suo posto e al suo confronto l'azzurro e il belga sono sembrati ombre.



SCAMACCA E CDK- Cento di questi Muriel che a quasi 33 anni hanno ancora qualcosa da dire quindi, che divertono e si divertono, rispetto ai tecnicismi ci De Ketelaere che non portano a niente di concreto, soprattutto sotto porta, e ai ritardi e alle imprecisioni di Scamacca, che poi resta a guardarsi gambe e piedi come se fossero staccati dal resto del suo corpo. A loro ancora non si può chiedere la continuità che la stagione richiederebbe, e allora ben venga il ritorno di Luis Muriel tra i titolari. È ancora la vecchia guardia a fare grande l'Atalanta.