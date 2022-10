Capolista contro seconda in classifica, un punto di differenza. In questo campionato che si dice ‘anomalo’ per giustificare i piazzamenti di Inter e Juve, ma che anomalo ancora non è né lo sarà fino al 14 novembre, il big match si disputerà alla Dacia Arena, domenica alle 15. A sfidarsi l’Udinese travestita da Dea dei tempi d’oro, con ritmi intesi e aggressivi lungo i corridoi del campo, e l’Atalanta compatta, solida e cinica che senza l’intera difesa titolare (Musso, Toloi, Palomino e Djimsiti) e il suo bomber Zapata, cercherà il sesto clean-sheet in nove gare per tenersi stretta la maglia rosa.



SCUOLA TORINO- I due tecnici, che non si sono mai incontrati, sono entrambi torinesi. Di Venaria Reale uno, di Grugliasco l’altro. Si scontrano così, per la prima volta, ai piani alti della Serie A, alla nona giornata. Sottil alla prima stagione all’Udinese, dopo aver portato l’Ascoli ai playoff di B lo scorso anno, nel Cv l’intuizione di spostare Pereyra sulla destra, lì dove prima viaggiava proprio l’atalantino Soppy. Gasperini alla settima stagione sulla panca dell’Atalanta, che proprio al Friuli entrerà ufficialmente nella storia bergamasca (ma già era dentro): con la panchina nerazzurra numero 300 supererà il grande e compianto Emiliano Mondonico, recordman tra gli allenatori finora passati sotto le Mura nei 115 anni dalla nascita del club orobico. In comune la gavetta, le idee, gli azzardi, il coraggio, la pazienza, l’amore per il calcio, fosse per loro fatto solo da attaccanti. Sarà una bella sfida, a cominciare da bordo campo.



I SINGOLI- Tra fisicità e uno contro uno, la vittoria e la conquista della vetta passeranno dalla difesa. Da una parte il goleador Bijol, Becao, Perez, dall’altra i giovanissimi Okoli, Demiral, magari Scalvini. Oppure Hateboer e Soppy, arretrati in retroguardia, una scelta già fatta dal Gasp contro i 3-5-2 nemici. E se tra i bianconeri ci sarà Deulofeu a dare fantasia e imprevedibilità, tra i bergamaschi ci penserà Lookman, già due gol in campionato e decine di dribbling ubriacanti. Sembrerà Juve-Inter, a un occhio disattento, ma sarà Udinese-Atalanta, le nuove grandi del calcio italiano.