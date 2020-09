Non ha quasi fatto in tempo il belga Timothy Castagne a trovare il binario giusto per l'Inghilterra, che alla stazione di Bergamo l'interfono ha annunciato l'arrivo dell'olandeseil passo è breve, perché è proprio così che si fa chiamare ilUn'operazione che ha sorpreso per la sua rapidità, ma ormai è chiaro che la Dea fa sul serio:Ancora un classe 1995, per ringiovanire una rosa sbocciata con over 30 d'esperienza.che, se resterà, dovrà prima chiedere venia a mister Gasp, scosso dalle sue infelici dichiarazioni, per riconquistare fiducia e maglia. Gli anni al Feyeenord dopo la maggior età danno ragione al team di Sartori:ma anche in corsa. La locomotiva venticinquenne trasporta spinta, progressione e velocità a vagonate, doti non da poco per questa Atalanta, oltre alBen dieci palle gol per i compagni nel 2015/16, sette la stagione successiva. Come Miranchuk, ha la testa sulle spalle, seguitissimo dalla famiglia, nonostante quel tattoo sul collo che spaventa gli avversari. Abituato a giocare per il titolo in Eredivisie, Karsdorp dà del tu anche ai palcoscenici internazionali.ma la Roma l'ha svezzato al calcio italiano e alla Champions League e si sa che, con le formule magiche del tecnico nerazzurro, giocatori altalenanti altrove a Bergamo spiccano il volo.. E Karsdorp è il profilo perfetto per gli esperimenti eche dovrà affinare qualche suo difetto.La tecnica è sicuramente da migliorare, così come l'abilità difensiva, ma questa è un po' una costante della banda orobica.maggiormente la suarottura del crociato all'esordio con la Roma,la scorsa stagione al Feyenoord, che ne hanno condizionato il rendimento. Gol spariti (1), assist pure (2 o 3),Da 30 a 11, risalite a 15 in patria, prima dello stop forzato del campionato olandese causa Covid., più che con Miranchuk, per non intaccare quella fragilità ben nascosta dai muscoli, per fargli prendere confidenza con una squadra votata all'attacco. E, a proposito di attacco, è lì che Gasp vuole sparare le sue cartucce. In attesa didi allenatore e società. Un sospiro di sollievo per Matteo, felice, per le sue gambe, di ritrovarselo dalla stessa parte del campo.