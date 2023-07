Doppio colpaccio per la fascia sinistra dell'Atalanta, la dirigenza nerazzurra ha regalato a mister Gaperini due giocatori duttili ed esperti, proprio come piace a lui. Bakker e Kolasinac, pronti a lanciare la corsia sinistra e a farla brillare come ai tempi di Gosens in Europa League e in Serie A.



KOLASINAC, IL DIFENSORE- A dispetto delle prime impressioni e dell'ampio curriculum sulla corsia sinistra, il trentenne bosniaco che domani firmerà il triennale a Zingonia è stato preso dall'Atalanta per fare il difensore centrale a sinistra nella retroguardia a tre di mister Gasperini. Un rinforzo che è arrivato dopo settimane in cui il ds Tony D'Amico ha lavorato in piena sinergia e condivisione con l’ad Luca Percassi per portare a termine il doppio colpo sbaragliando la concorrenza.



BAKKER, L'ESTERNO- Il secondo è l'olandese classe 2000, lui sì esterno a tutto tondo che cavalcherà la fascia per fornire cross ai colleghi d'attacco. Nonostante la giovane età, ha già giocato nel Psg e nel Bayer Leverkusen, sfidando proprio Hateboer e l'Atalanta. Acquistato a circa 10 milioni di euro, arriva a Bergamo a titolo definitivo. Pronto per lui un contratto quadriennale che firmerà dopo le visite mediche previste per domani.