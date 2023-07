Altroché giovani e sconosciuti. L’Atalanta, che invece che chiudere un ciclo sembra semmai averne aperto un altro, si rinforza con giocatori dalla fama illustre e dalla grande esperienza. E che esperienza: Sead Kolašinac, esterno sinistro mancino bosniaco nato in Germania, ha giocato in tutti i top club tra Bundesliga (Shalke 04), Ligue1 (Marsiglia) e Premier (Arsenal). Il Milan di Fasssone e Mirabelli ai tempi cercò di accaparrarselo, ma non ci riuscì così come la Juve, con Marotta che restò a bocca asciutta. Il colpaccio l’ha fatto ora l’Atalanta.



EURODEA- Colpaccio sì, perché Kolašinac arriva a parametro zero dal Marsiglia di Malinovskyi, dato che il suo contratto è scaduto proprio ieri. Un affare a tutto tondo, che alza ancora di più l’asticella europea dell’Atalanta, decisa a superare il girone di Uel e a riaffacciarsi in Champions, colmando quei 6 punti dal Milan all’attuale 4° posto. Un arrivo importante, che dà sempre maggior peso alla prospettiva internazionale dell’Atalanta dell'americano Pagliuca, ma che non influenzerà eventuali altri arrivi in fascia.



LE ALTRE TRATTATIVE- Si lavora infatti ancora per Holm, l’esterno dello Spezia che sulla corsia opposta può darsi il cambio con Zappacosta mentre Hateboer si riprende dall’infortunio. Soppy e Zortea invece ora possono partire senza problemi: il primo è osservato speciale del Monza, il secondo del Verona, e può essere inserito come contropartita nella trattativa per il difensore Hien, su cui i Percassi sono in pressing da settimane. Con Sportiello al Milan e Musso diviso tra Fiorentina , Inter e Villarreal, crescono intanto le possibilità di vedere titolare tra i pali il giovane Carnesecchi, migliore in campo con l’Italia Under 21 nonostante l’eliminazione all’Europeo.