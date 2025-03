Atalantamania: la Champions a rischio e le scelte di Gasperini

Getty Images

, in piena corsa scudetto, del mancato rinnovo.nel pieno della corsa al pareggio. Probabilmente non sarebbe cambiato nulla, l'Atalanta sarebbe calata comunque dal punto di vista della dinamica, della mentalità, della corsa. Probabilmente avrebbe comunque perso contro l'Inter che le vince tutte, anche senza Lautaro e Dumfries, e contro la Fiorentina che ha trovato il suo cantante d'oro. Però, indubbiamente,, nell'ambiente, nello spogliatoio, sul campo del Franchi che gli ultimi 40 minuti ha dovuto fare a meno del suo tridente pesante.

Dalle stelle alle stalle è un attimo in questo campionato competitivo con una classifica sempre più corta.e, e adesso sono tutte lì a pungere, mentre l'Atalanta nel 2025 non è mai riuscita a realizzare una striscia di vittorie. Ieri,, fatto più unico che raro. E ieri ha perso punti anche nella classifica dove era invincibile:. Il Bologna è a -2, la Juve a -3 e domenica. Proprio prima dello scontro diretto col Bologna. Bisogna ritrovare forza e determinazione, altrimenti anche la Champions rischia di essere un obiettivo mancato.

E poi c'è un fatto. L'Atalanta che ha una delle panchine più lunghe, infortuni a parte,Quello che nel 2024 era un contributo importante, oggi si è perso e in tre mesi ha segnato solo Retegui da subentratoLa fame, la voglia di mettersi in mostra per la squadra, è ciò che è più mancato nel pomeriggio toscano.