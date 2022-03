Inla Dea strapazzò il Venezia per 4-0, poi una striscia lunga di rimpianti, punti persi ed episodi discutibili, e infine il poker ripetuto ieri sera ai danni di una Samp che, di fatto, non è mai scesa in campo. A fine 2021 fu la tripletta di Pasalic e il gol di Koopmeiners a far esultare Nord e Sud di Bergamo (applausi alla coreografia dedicata ai medici a due anni dalla pandemia in Morosini), nell’ultima notte di febbraio(“chi dice che gli olandesi sono tirchi?”, ha provocato ridendo de Roon sui social). E a mettere la ciliegina sulla torta ci ha pensato Miranchuk, senza esultare.L’Atalanta è una delle rare realtà sportive dove, in questo preciso momento storico, stanno convivendo le due nazionalità. Si abbracciano i due fantasisti a Zingonia, entrambi ci mettono l’anima per portare in alto la Dea, seppur stiano vivendo un momento di grande sofferenza.la bandiera in vendita a dieci euro per supportare i connazionali in difficoltà, la raccolta di pacchi alimentari e medicine a Curno. Ha strappato il pass per gli ottavi di Europa League nel giorno più difficile, e ieri solo un fastidio al polpaccio l’ha fermato a 10’ dal fischio d’inizio. Ma a segnare ci ha pensato, perché essere russi non è una colpa. Invece, zitto zitto, (benché il timido tra i due sia Ruslan),(proprio a Genova lo volevano), ha servito l’assist, segnato e pure chiesto scusa. Così l’Atalanta ritrova un attaccante, e con Muriel in panca il futuro è più roseo.Si rivede la luce in fondo al tunnel: le condizioni di Malinovskyi non preoccupano,. Restano out solo Zapata, ma sul colombiano ormai bisogna farsene una ragione, e Ilicic, che potrebbe rientrare da un momento all’altro, chissà. Lper gli scontri diretti. Ergo, quarto posto Champions: tenere il ritmo non sarà facile col doppio appuntamento in Uel (l’Atalanta ci crede ai quarti post), ma le big hanno tirato il freno a mano accorciando la classifica.