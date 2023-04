La resa dei conti, almeno per la Champions e lo scudetto, si può anticipare di sei giornate. Mentre il maestro di Juric sfiderà il suo allievo a Torino, la Roma se la vedrà con il Milan, l’Inter con la Lazio. Un’occasione d’oro per la Regina delle trasferte che dinnanzi a Mourinho, come il 18 settembre, si è riscoperta. Con un doppio pareggio tra le dirette concorrenti e un dispetto ai granata, agguanterebbe i cugini nerazzurri, a -2 dalla Champions di Roma e Milan. E tutto si riaprirebbe.



VETERANI- Merito degli over 30 che non pensano proprio ad andare in pensione. Pasalic, Zapata, Toloi: la prima resa dei conti è a firma dei calciatori più esperti che fino ad ora non erano riusciti a prendere in mano la squadra. A vedere questo Pasalic incursore e campione di tiro a volo, lo Zapata che si libera dei difensori come una volta e apre la via ai compagni, Toloi che scardina le linee per confonderle, viene un po’ di amarezza: ci fossero stati prima, chissà dove sarebbe ora l’Atalanta, che ieri ha chiuso la pratica senza nemmeno Lookman e Højlund.



OBIETTIVO 4^ CHAMPIONS- Non è ancora dichiarato, ma se ne inizia a sentire il sussurro. L’Atalanta non vuole accontentarsi della Conference, ma nemmeno dell’Europa League e proverà a centrare la quarta Champions dell’era Gasperini. L’affondo decisivo può arrivare proprio nella settimana dove molte big sconteranno la stanchezza delle 4 gare in più giocate ad aprile rispetto a Toloi e compagni. E il turno successivo, in casa, ci sarà lo Spezia. Prendere o lasciare.