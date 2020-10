Lo confesso, al fischio d’inizio la pensavo come mister Gian Piero Gasperini: ad essere in svantaggio era il Napoli, distratto da ricorsi e positività,senza possibilità di giocare con le nazionali e alzare il ritmo. Ma poi, al fischio finale, dell’Atalanta salvo solo i nomi sopracitati, con Gomez mai sceso in campo nell’Argentina, de Roon e Malinovskyi rientrati all’ovile per squalifica e Lammers #rimastoacasa.che ha giocato fino a quattro sere fa ma ha fermato finalmente quel marziano di Osimhen. Peccato non abbia meritato il posto da titolare in una formazione inedita e annicchilita di fronte a un Napoli che, tolta la mascherina, ha mostrato in anticipo la maschera di Halloween.Dal 23’ al 43’ del primo tempo unaNell’11 titolare mancano Hateboer (certo, mercoledì sotto gli occhi del Gasp ha quasi regalato un gol all’Italia…), Freuler (carico di rete e assist con la sua Svizzera), Malinovskyi, Muriel e Miranchuk, che resta ancora in panca.liscia in difesa e non corre in corsia,Zapata non carbura e la difesa è da mani nei capelli. Lo era anche contro Torino, Lazio e Cagliari, lo è da sempre, ma contro un Napoli da scudetto i ricci si fanno capricci., va a vuoto su ogni pallone e nonostante Cristian Romero ‘spalleggi’ Mertens e salvi qualche sfera, finisce presto per imitarlo. Persino Sportiello, al poker, non si butta sul suo angolo. Avranno pesato la stanchezza, i viaggi in charter, i doppi impegni, ma c’è dell’altro. La Dea è ormai una Big e a dirlo sono i telecronisti:Ringhio ringrazierà pure la bolla, ma adesso che è scoppiata dovrà stare attento a non scivolare tra acqua e sapone. Il calcio ai tempi del Covid è questo, una girandola di vantaggi e svantaggi, di isolati out e negativi disponibili, di esiti improvvisi e formazioni da reinventare.quel che è certo è che l’Atalanta vuole andare avanti a giocare come ha detto mister Gasp in conferenza, che però non deve aver letto negli occhi dei suoi quello stesso mordente all’intervallo. Da questa Atalanta ci si poteva aspettare persino un 4-4, maUn capitolo a parte, poi, lo meritae la sua prestazione incolore. Fa bene rivederlo in campo tanto quantosemplici passaggi, cross e dribbling. Ma Gasperini ci crede, lo sloveno pure e nei 18’ del secondo tempo in cui rimane in campo si accendono spiragli di luce sulche fu e tornerà ad essere. Più gioca, più si reincarna nell’alieno dal sinistro d’oro.Mercoledì c’è il Midtjylland, sabato la Sampdoria che ha travolto la Lazio. Ora il gioco si fa duro, e se l’incubo con cui il Napoli ha svegliato l’ex capolista dall’attacco stellaremi viene da dire solo una cosa.