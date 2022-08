Questa volta non dovrebbero (il condizionale durante il mercato è sempre d’obbligo) esserci di mezzo altre sorprese stile Miranchuk, Lookman a momenti sarà ufficializzato nuovo esterno offensivo dell’Atalanta. Il Lipsia ha detto sì a quei 15 milioni squadrati dall’alto in basso dall’Inter, che così resta a bocca asciutta e con un esubero scontento (Pinamonti aveva più volte detto sì a Bergamo) ancora da piazzare. Ma non sono affari dell’Atalanta, non più, che adesso deve fare la conta e capire se abbassare le saracinesche del mercato con quattro settimane d’anticipo.



TORO RUSSO- Almeno per quanto riguarda le entrate, perché tra Lammers e Cambiaghi all’Empoli e Cisse vicino al Pisa, ci sono ancora esuberi da piazzare. Ilicic, che ha preso un’altra strada, difficilmente Muriel, che secondo Luca Percassi rimarrà a Bergamo. L’ad nerazzurro ha spiegato che la squadra è completa in ogni suo reparto, soprattutto senza l’Europa da giocare. La verità è che tutti i nerazzurri dati con i bagagli già pronti, in realtà non hanno ricevuto offerte concrete o quantomeno appetibili. Come Sportiello, Carnesecchi, Demiral, Hateboer, Maehle, Ilicic, Pasalic e i colombiani stessi. Miranchuk resta un mistero, l’affare per 12 milioni imbastito col Torino sembrava buono ed era stato lo stesso tecnico a dire che il russo era sul mercato. Cosa lo ha fatto cambniare idea?



NON DIRE GATTUSO...- Demiral, Ederson, Lookman: sono questi i tre rinforzi del futuro con cui l’Atalanta potrebbe aver aperto e chiuso il mercato. Magari no, è tutta una strategia, ma anche fosse così sicuramente, almeno a livello numerico, la squadra sarebbe a posto in ogni reparto. Per qualità, e quindi per concorrere per i primi quattro-sei posti, è ancora tutto da vedere e sabato ci sarà un test importante: la gara col Valencia al Mestalla (ore 21). Un antipasto della prima di campionato contro la Samp. Quando ancora si potrà intervenire sul mercato.