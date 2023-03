Oggi non c’è il Milan di Sacchi a duellare per lo scudetto. Mentre il Napoli, senza Maradona, è ancora lì, a consolarsi con Osimhen e Kvara. Sono passati 33 anni dall’episodio che decretò l’ultimo tricolore vinto dagli azzurri, ora in volata a +15 dalla seconda. Questa volta non ha bisogno di 100 Lire la squadra di Spalletti per festeggiare in anticipo, ma l’Atalanta non ha mai dimenticato. Sabato sera, anche per questo, tenterà di fargli un bello sgambetto.



L’8 aprile 1990 il Napoli era ospite a Bergamo. Arrivava da una guerra punto a punto con il Diavolo, deciso a strappargli il primo posto, che difendeva alla quart’ultima giornata a una lunghezza di distanza. A 15’ dalla fine però, con Bologna-Milan sullo 0-0 e Atalanta-Napoli sullo stesso risultato, dalla gradinata piove una monetina che colpisce in zucca Alemao. Soccorso, viene portato in ospedale, seppur non paia così dolorante, anzi. “Stai giù”, gli intima in campo il massaggiatore Carmando. Milan e Atalanta provano invano il ricorso e il 2-0 a tavolino spinge il Napoli al suo 2° scudetto.



Amaro in bocca per l’Atalanta, che fino a quel momento aveva giocato una partita aperta ed equilibrata. Rispetto ad allora, ha meno probabilità di pareggiare i conti l’11 marzo, per il periodo nero(azzurro) che sta vivendo, 1 punto e 1 gol nelle ultime 3 gare. Ma proverà comunque a ribaltare i pronostici con Lookman e Højlund, osservati speciali dagli scouto del Napoli, ma anche con Zapata e Pasalic, i veterani ripresi al 100%.