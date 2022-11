La classifica parla chiaro, a tre giornate dalla sosta per il Mondiale. Con una vittoria, il Napoli andrebbe in fuga, laureandosi Campione d’Inverno mentre il meteo racconta ancora di un’estate. Per questo l’Atalanta sente la pressione alta delle big, che le chiedono di fermare la banda di Spalletti mentre la Juve affronterà l’Inter e la Roma la Lazio. In casa, davanti al suo pubblico da sold-out che ha trascorso il giorno di Ognissanti a preparare uno striscione anti-scudetto. I sei clean-sheet, i cinque gol di Lookman, la corsa contro il tempo di de Roon: tutto faceva ben sperare. Prima delle 21.



MURIEL KO- Quando è filtrata la notizia che Luis Muriel, appena rientrato dalla squalifica scontata lontano da Empoli a causa del doppio giallo preso con la Lazio, si era fermato in allenamento. Nelle prossime ore si avranno notizie più precise sulle condizioni dell’ex Fiorentina ma, stando a quanto filtra da ambienti vicini a Zingonia, la sua presenza nell’area di Meret sarebbe a forte rischio. Se così fosse l’Atalanta dovrà puntare tutto sull’altro 31enne colombiano, Duvan Zapata, da poco rientrato dai 50 giorni di stop per infortunio, l’ennesimo. Del resto, Lookman non si farà troppi scrupoli sull’identità del suo partner d’area, gli basta uno specchio e una difesa schierata per dare spettacolo e aumentare lo score.



PAZIENZA- All’Atalanta basterà bandire paure, aspettative, e quella frenesia che spesso l’ha condannata tra le mura amiche. La sua nuova anima più attendista e paziente, abile a gestire la gara e a colpire nel momento giusto, sabato servirà più che mai. In palio, più che i 3 punti, i 2 soli che ridurrebbero il gap dalla capolista.