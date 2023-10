Se prima della sosta apparivadal 1' e quando entrava ogni tantoinvece di correre, orasi è ripreso la palma di bomber e corridore con più entusiasmo di tutti. Un riscatto che passa anche dalle singole unità del tridente pesante, a cui ieri si è aggiunto Miranchuk:Dribbla, inventa, crea e nessuno al Gewiss Stadium può rimpiangere il mancino di Malinovskyi. 'L'uomo che guarda' realizza addirittura da seduto, senza farsi aiutare dalle tre lettere che chiudono il suo cognome. Sabelli non può nulla per limitarlo,è al bacio.ancora a secco in Europa, dove ha comunque abbagliato per il suoScamacca e CDK sono ancora a quota 2 e questa sfida al titolo di miglior marcatore nerazzurro non può che fare bene al reparto d'attacco. E c'è un'altra sana competizione, questa volta nell'area opposta, che aiuta a crescere e a migliorarsi.Non teme il confronto con, sa aspettare con maturità il suo turno e ha la freddezza giusta per proteggere i pali da un pareggio che il Genoa ha provato a strappare fino all'ultimo. Con l'argentino è riuscito a mantenere la porta inviolata per cinque gare di seguito al Gewiss Stadium, dove l'Atalanta è ancora imbattuta.e la gara di ieri ha fatto capire perché.