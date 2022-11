Ringiovanirsi o rafforzarsi? È il dilemma che attanaglia mister Gasperini e l’Atalanta dallo scorso 7 giugno, quando le ormai famose ‘due strade’ tra cui scegliere vennero ben illustrate dal tecnico alle porte del mercato estivo. Oggi, oltre cinque mesi dopo, ci ritroviamo al punto di partenza, con lo stesso quesito posto sulla soglia del mercato invernale. Forse allora non è la domanda giusta, forse c’è una ‘o’ di troppo.



LA MOSSA DEL MERCATO- Congerton e D’Amico hanno infatti prontamente risposto al problema di un Gasp al bivio riscattando Demiral e prendendo i vari Soppy, Ederson, Lookman, Hojlund: in 5, fanno un ultracentenario ancora in vita, in media 22 anni a testa. In una squadra che pullula(va) di trentenni, chi anche di più e chi di poco meno (Palomino, Toloi, Sportiello, Djimsiti, Freuler, de Roon, Zapata, Muriel, Malinovskyi), l’età si è sicuramente abbassata. La direzione presa, quindi, punta a un nuovo ciclo, al lancio di giovani, compresi i vari Scalvini, Okoli, Ruggeri e Zortea che, pur ricercati dalle neopromosse ad agosto, si è scelto esplicitamente di trattenere. Forze fresche: ergo, secondo il ragionamento del tecnico nerazzurro, niente rafforzamento, niente Europa. Ma siamo sicuri?



GIOVINEZZA=FORZA- Perché la giovane età dovrebbe escludere la forza di ritornare in Champions League? L’inizio di questo campionato, seppur così difficile da leggere dopo 10 giornate da 10 e Lode e 5 da 5 in pagella, ha detto il contrario. Non hanno deluso il jolly Scalvini, l’affamato Hojlund, il lesto Soppy, il goleador Lookman. Semmai, a disattendere le aspettative sono stati i veterani, martoriati da continui infortuni, apparsi spesso spenti e scarichi, incapaci di svoltare le partite. Zapata e Malinovskyi su tutti. E allora forse, giovinezza e forza, non vanno scisse: passano tutte e due dalla Generazione Z. Ne sanno, i 2000.