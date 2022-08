Più che il primo big match del campionato, più che la gara d’esordio al Gewiss Stadium, ieri sera è stato il ‘Milanovskyi’. Tutto è ruotato attorno all’uomo più chiacchierato del momento. Il pre-partita, quando alle 19.30 tra gli 11 ufficiali figurava proprio l’ucraino dato per partente meno di 24 ore prima da mister Gasperini. La partita, quando al 29’, di mancino, ha trafitto la porta alle spalle di Maignan portando in vantaggio l’Atalanta contro i Campioni d’Italia in carica. Il dopo partita, quando il Gasp ha confermato la volontà di avere un altro profilo, un attaccante sempre richiesto e mai arrivato. Ma intanto il trequartista ucraino se la gode e sui social scrive: ‘God’s Plan’.



GUARDA LOOKMAN- Ieri sera il nuovo arrivato ha calcato il campo al 73’ e in 22’ ha ripetuto le grandi gesta viste a Marassi al suo battesimo in Serie A. Un attaccante a tutto tondo, che sa quello che deve fare, bucare l’area, acclamato anche dal tecnico nerazzurro a bordo campo. Ora si attende solo il suo esordio da titolare, che potrebbe arrivare a Verona, domenica sera.



CHE FINE HA FATTO BOGA- E tra Scalvini, Zortea, Lookman, Okoli e Muriel, cambi azzeccati per qualità ma non per tempistiche (sempre dopo il gol avversario e mai prima), il grande assente è Boga. L’attaccante esterno comprato a gennaio non ha giocato nemmeno al Ferraris alla prima di campionato. Difficile che possa rappresentare una pedina di scambio negli ultimi 10 giorni di mercato. Ma a Bergamo, mai dire mai.