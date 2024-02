Atalantamania: mercato mai iniziato ma...non ancora finito! Musso e Muriel, chance pre Inter

Marina Belotti

Voto al mercato? 6 meno meno. Niente botti nell'ultimo giorno di mercato, solo Soppy che è tornato in nerazzurro per soli 5’. Il tempo di scrivere nel comunicato che, risolto anticipatamente il prestito al Torino, l’esterno francese andrà a titolo temporaneo allo Shalke04. Per il resto l'Atalanta le sue operazioni le aveva fatte e finite ancora prima che il mercato iniziasse: a fine dicembre la notizia dell'acquisto di Hien dal Verona, quel famoso sesto difensore che non era riuscita a prendere a fine agosto, prima di Capodanno l'accordo col Frosinone già stipulato per Zortea.



OPERAZIONI MANCATE- Poi doveva arrivare Jordan James a centrocampo, ma l'esonero di Rooney ha rovinato i piani all'Atalanta. Poi dovevano partire Bakker, Plaomino e Adopo, ma sono rimasti tutti e tre tra proposte poco concrete, stipendi troppo alti e indecisioni dei giocatori. Tre esuberi che però ora troveranno ancora meno spazio, e quindi si svaluteranno ulteriormente: finora solo 505' in tre in cinque mesi e nelle prossime settimane l'Atalanta si gioca Europa, Champions e Coppa Italia.



SUDAMERICANI ALL'INTER?- Stessa sorte che potrebbe capitare a Musso e Muriel, per questo il mercato dell'Atalanta non è finito. Carnesecchi ha bisogno di continuità in porta, così come Miranchuk, De Ketelaere e Scamacca sotto porta, oltre al fatto che Lookman tornerà a breve dalla Coppa d'Africa e l'acquisto più caro della storia Touré, 31 milioni, non potrà non giocare. Il mercato turco chiude i battenti solo tra una settimana e l'argentino potrebbe decidere di andare in prestito per sei mesi al Galatasaray, per poi raggiungere Lautaro all'Inter come vice Sommer. La sua valutazione per l'Atalanta resta di 12 milioni. Muriel invece è tentato dalle sirene dell'Orlando City, club che ha appena iniziato il mercato il 31 gennaio e lo chiuderà solo il 23 aprile. Di tempo ce ne è, ma anche il colombiano ha un occhio all'Inter, con cui il 30 giugno potrà accordarsi a parametro zero.