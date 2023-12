"Quando perde una palla gli ho chiesto di non abbassare la testa, chi gioca a calcio sa che si fanno errori, ma non deve farli risaltare, deve avere fiducia". Mister Gasperini ha saputo e-ducaretirandogli fuori le qualità migliori, per ruolo e posizione (davanti alla porta) ma anche per carattere tenacia (facendogli imparare a non scoraggiarsi dopo tre gol mangiati al 9', 22' e 28' del primo tempo). Non ha scritto il suo nome sul tabellino alla fine il grande ex, ma si è adattato tatticamente alla gara, ha fornito un assist d'oro e ha ricevuto la fiducia che voleva, nonostante il peso e la pressione del match. Per questoquesto è l'ambiente giusto per esprimersi. Bergamo sa aspettare più della frenetica Milano.Autore di una doppietta, l'anglo-nigeriano ha fatto tutto quello che voleva in area piccola, seminando il panico e, un fatto più unico che raro, per la sua sostituzione. Il migliore in campo e ora il capocannoniere dell'Atalanta in Serie A con sei reti messe a segno: i suoi dribbling sono pura magia.Dopo cinque giorni a sentir parlare bene di Zapata e della cattiva scelta a lasciarlo andare, ecco che anche l'altro 32enne colombiano rimasto a Bergamo dice la sua davanti alla porta, con un colpo di tacco fenomenale che si scopre provare da anni in allenamento. Lui, a differenza di CDK,, e dopo i fischi di oggi (anche se per l'uscita di Lookman e non per la sua entrata) rpotrebbe rispondere diversamente alle richieste dell'Arabia.