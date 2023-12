Dieci anni. È la differenza anagrafica tra Luis Muriel e Charles De Ketelaere, l’attacco a due volti di un’Atalanta con una rosa sempre più larga e un ritorno alle goleade del passato (11 reti in 3 match). Mister Gasperini si deve affidare al duo che non ti aspetti, reinventato davanti alla porta, con i predestinati Scamacca e Touré ancora out per infortunio. E il giovane e il veterano non lo stanno deludendo: Muriel ha segnato ben 4 gol in soli 9 giorni, mentre il belga è tornato a imprimere il suo sigillo in Serie A dopo la prima giornata. Due destini diversi, lo stesso obiettivo.



OBIETTIVO MERCATO- Restare all’Atalanta, “ma solo con lo spazio adeguato” aggiungerebbe Lucho. Muriel è l’unico dei nerazzurri ad avere il contratto in scadenza a giugno, CDK rischia di essere rispedito al mittente Milan. I loro gol quindi hanno un sapore diverso. L’ideale per il 32enne colombiano sarebbe rivivere una seconda giovinezza all’ombra delle Mura, sotto l’egida del Gasp che crede in lui e gli dà sempre più fiducia e spazio. Lo stesso sogno di De Ketelaere, che dopo il ritorno in grande stile sogna un altro anno da protagonista nell’attacco dell’Atalanta, che può guidare anche da titolare. Tutti dipende e dipenderà dai loro gol.



SFIDA EUROPEA- E sabato c’è la sfida più importante, quella in chiave europea contro il Bologna, ora alla 4^ posizione Champions, che sta sognando al posto dei nerazzurri. Battere i rossoblù, oltre a una rivalsa sull’ex Sartori e sull’allievo del Gasp Thiago Motta, significherebbe anche sorpassare in classifica l’outsider emiliana e prendersi la medaglia di legno più bella. L’Atalanta è carica, ma ora ha quattro giorni per correggere un solo difetto: i brutti primi tempi, che le sono valsi la magra statistica. Se avesse giocato solo i primi 45’ avrebbe raccolto 16 punti, nella ripresa ben 33. Ripeto, 33.