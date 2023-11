Sono passati 1.396 giorni da quel 25 gennaio 2020 ancora negli incubi di mister Mazzarri. Allora la location era diversa, la Torino della Mole granata, ma i sette gol presi lo fecero vacillare in panchina: tripletta di Ilicic, doppietta di Muriel, reti di Gosens e Zapata. E sarebbe potuta finire peggio. Allora il neo tecnico del Napoli si era assunto tutte le colpe, mandando nel frattempo in ritiro la squadra. Sa che l'Atalanta può fargli male, anche con meno reti: sabato c'è in ballo il sorpasso.



NUOVA CLASSIFICA- Da -1 a +2, l'Atalanta a caccia della sua quarta Champions dell'era Gasp vuole riscattarsi dalla deludente prova di Udine e ritrovare la vittoria in quelle mura amiche dove finora ha incassato solo due gol in stagione, quelli dell'Inter capolista. Metà degli infortunati stanno correndo contro il tempo per esserci e hanno già ripreso a lavorare in parte in gruppo: Holm, Scalvini, Kolasinac e soprattutto De Ketelaere, in cerca del riscatto. Con de Roon squalificato, Koopmeiners può arretrare insieme al goleador Ederson, lasciando al tridente lo spazio per attaccare l'ex Gollini: CDK-Scamacca-Lookman.



NAPOLI- Da quel 2 ottobre 2016, gol di misura di Petagna, è iniziato tutto: la cavalcata di mister Gasperini in Europa con la squadra nerazzurra. Oggi quei giovani della Primavera, ieri Caldara e Gagliardini, ora Scalvini e Ruggeri, sono affiancati da giocatori di esperienza che hanno scelto l'Atalanta per ciò che ha fatto in questi sette anni, De Ketelaere, Scamacca, Koopmeiners, Kolasinac. Tutti uniti per tentare l'impresa che vale il quarto posto.