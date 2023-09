C'è un giocatore che, sette gare su sette, è stato il migliore in campo dell'Atalanta. Con una continuità disarmante. E no, non è Charlese De Ketelaere, che sicuramente sta rinascendo con mister Gasperini, ma ancora non riesce a essere sempre decisivo.Chi lotta su ogni palla e ha nei piedi il destino di un match è Teun Koopmeiners.



ROBO-KOOPMEINERS - Il vero colpo dell'estate 2023 dell'Atalanta. Trattenerlo è stato più difficile che privarsi di Højlund o acquistare Scamacca e CDK. Le pressioni esterne erano tante e anche il 25enne olandese ha vacillato: era già in nerazzurro da due stagioni, il tempo per volare via e fare il salto di qualità (magari al Liverpool) poteva essere arrivato. Eppure, ha creduto nel progetto, dimostrando umiltà, dedizione, fedeltà. E Gasp l'ha ripagata schierandolo sempre, 611' tra Serie A ed Europa (9' in più dello stacanovista de Roon!), permettendogli di infrangere altri record: 2 gol e 1 assist, è il centrocampista che ha segnato di più in Serie A dall'inizio del 2023, 8 reti in totale.



GLI H20 DELLA FASCIA- Holm e Hateboer si sono divisi i due tempi al Bentegodi, due rinforzi di lusso per far riposare Zappacosta. Lo svedese col suo velo ha aiutato Koopmeiners ad andare in gol, mentre l'olandese ha rotto il ghiaccio correndo come faceva prima dell'11 febbraio (rottura del crociato) sulla fascia destra. La panchina lunga dell'Atalanta, grazie al mercato estivo, potrà aiutare mister Gasperini a gestire al meglio questo turnover: domenica c'è la Juve, giovedì lo Sporting Lisbona.