Con l’arrivo di Zappacosta l’Atalanta non chiude il mercato al solleone. L’obiettivo è il Settebello: dopo il portiere Musso, i difensori Lovato e Demiral, gli esterni sinistro e destro Pezzella e Zappacosta, chi mancherà? Piano piano, acquisto dopo acquisto, la dirigenza bergamasca si sta spostando ordinatamente verso l’area piccola opposta. Dopo il centrocampista, è atteso un attaccante che tinga d’oro il tridente.



GREEN PASS – 7 milioni: è su questa cifra che Ferrero e Percassi si potranno mettere d’accordo, di qui a martedì, per il biondissimo mediano Morten Thorsby. Due che ci sanno fare, sicuramente, ma che sanno anche quando è il caso di fermarsi per stringersi una mano e fare l’affare. L’Atalanta voleva strappare le abilità contenitive del blucerchiato a 6 milioni, dopo la gara col Milan la Samp era salita addirittura al doppio, per poi scendere a 10 e ora a 8. Un ultimo passo e Thorsby sarà della Dea: un vice de Roon e un vice Freuler che il Greta Thunberg della Serie A tenterà di convincere a non spostarsi in aereo per salvaguardare l’ambiente. Ma se l’accordo per l’attivista norvegese dovesse saltare, tutta colpa del Watford che si è messo di mezzo, torna in auge Amrabat, su cui c’è anche il Napoli: in questo caso si tratterebbe di un prestito, ma la Viola guarda ancora in cagnesco la Dea per averle strappato ‘Zambrottino’ Zappacosta.



DOMENICO AZZURRO - Ma la vera emergenza dell’Atalanta è nel reparto d’attacco: con Zapata out, Lammers diretto al Genoa e Piccoli atteso a La Spezia, chi segnerà un gol in più dell’avversario, Muriel a parte? Anche perché i colombiani non possono certo intervallarsi per tutta la stagione oltre i 90’ sul triplice impegno. Impensabile. E se quel sondaggio fatto esattamente un mese fa su Berardi oggi tornasse di moda? 86 gol con la maglia del Sassuolo, Campione d’Europa come gli amici Pessina e Toloi, che gli hanno raccontato della pelle d’oca alle prime note della musichetta di Champions, e lui a 27 anni sente che è l’ora di aprirle, le grandi orecchie, e giocare per quella Coppa. Lui arriverebbe anche oggi, il problema sono i 35 milioni di euro che richiede il club neroverde. Perché insistere e non dare il via libero al suo fedelissimo per un’operazione alla Locatelli, con un prestito gratuito per due anni? O vale solo per la Juve?