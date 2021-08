Guardiamo il bicchiere mezzo pieno: la Dea ha spezzato la maledizione dei gol su rigore, ha fatto tremare la Juve con una traversa e un fraseggio senza paura, ha creato e sfiorato il gol a più riprese. Il problema, per la difesa a volte ballerina dell’Atalanta, è segnare sempre almeno 1 o 2 gol in più, per stare sicura, dell’avversario. Soprattutto se ti inventa una perla come quella di Bernardeschi. Zapata c’è o non c’è, ma Muriel di sicuro non basta.



Lammers al Genoa, Piccoli promesso sposo allo Spezia, Zapata ancora in bilico tra i due nerazzurri. Se dovesse partire servirà un altro panterone ma, anche se Percassi riuscisse a prender tempo e tenerselo stretto a Zingonia, servirà comunque un altro ballerino alla Muriel, a cui piaccia danzare sul campo prima e dopo un gol. Un realizzatore insomma, un goleador che sappia svoltare le partite, concretizzare e sfruttare l’ultimo passaggio.



I Percassi hanno a disposizione quasi tutto il tesoretto di Romero: tolti i 6 milioni per Zappacosta vice Hateboer e gli eventuali 10 per il dopo Palomino Lucumì, ne rimangono più di una trentina per affondare il colpaccio del mercato estivo. L’entourage nerazzurro non ha bisogno di sistemare i conti, né di entrate da Zapata, ma chi eventualmente farà le veci del trentenne di Calì, per caratteristiche tecniche e fisiche, non sarà un Muriel 2.



Per quello, la dirigenza si può muovere anche subito, ma i profili finora analizzati non convincono: Ikoné colleziona non più di 7 reti a stagione, Boga del Sassuolo è un sogno ma costa troppo, 30 milioni, al pari di Cunha dell’Hertha Berlino. Belotti è sempre più lontano, Abraham ha detto no per la Premier per poi finire nella Capitale. Ma dietro le quinte l’entourage bergamasco si sta già muovendo, la scadenza è il 31 agosto, ma Gasperini stringe i tempi: avere il jolly d'attacco per il 21, faccia a faccia col suo allievo Juric, sarebbe meglio.