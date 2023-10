In otto minuti con la maglia dellasfiora una doppietta come quella messa a segno in venti minuti di nerazzurro vestito. Gianlucaè pronto a esplodere definitivamenteLa punta centrale 24enne, pagata 25 milioni più bonus al West Ham, ha già alzato il suo valore. Ed è solo l'inizio del campionato: come De Ketelaere, è una futura quanto sicura plusvalenza orobica, l'ennesima.Dodici presenze in azzurro senza gol, e poi il ritorno nell'Italia dopo un periodo di assenza con la rete dell'illusione contro l'Inghilterra:ha già fatto effetto, sembra essere capitata aa secco per 40 presenze al Milan e poi subito in rete con i nerazzurri. Le qualità nascoste che aveva intravisto il Gasp in estate si stanno già rivelando.più in forma che mai. E adesso che all'Atalanta aspetta una settimana importante tra Genoa e Sturm Graz, è pronto ad affidare l'attacco ache, a suon di gol, ha il compito di mantenere intatto il primo posto nel girone. L'Europa League, un antipasto di quanto potrà fare all'Europeo.Con lui il goleador della scorsa stagione,e l'ex rossonero già verso il riscatto,L'Atalanta può tornare a viaggiare a suon di gol, perdendo magari qualcosa in solidità difensiva, ma guadagnandone nel reparto avanzato., questo è da sempre il mantra dell'Atalanta di Gasp, che ha già una nuova sfida: vincere anche senza il suo tuttocampista. Missione possibile, con questo Scamacca.