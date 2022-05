La situazione portieri in casa nerazzurra pare essersi già sbloccata: Carnesecchi e Gollini sono destinati rispettivamente a Lazio e Fiorentina, mentre Juan Musso continuerà la sua avventura tra i pali dell’Atalanta. Con l’arrivo di Tony D’Amico, ufficializzato proprio ieri dall’a.d. Luca Percassi che ha salutato Giovanni Sartori, è stato raggiunto un accordo di massima con Tare: i biancocelesti sono infatti disposti a mettere sul piatto una cifra molto vicina ai 15 milioni richiesti da Percassi e Pagliuca. Diversa la questione Gollini, promesso alla viola: il valore del suo cartellino è di 10 milioni, ma si valuta ancora la contropartita Kouamé, l’attaccante di rientro dall’Anderlecht.



A TUTTA FASCIA- Sistemata la difesa, respinto l’assalto del Napoli per Palomino, blindato fino al 2025, l’entourage nerazzurro studia l’attacco del futuro. Per le fasce si guarda in casa dell’Udinese: piacciono Udogie e Molina, ma costano troppo, tra i 25 e i 30 milioni. La soluzione più economica, e quindi più realistica, può chiamarsi Soppy e valere 7 milioni. Insieme a Zortea, può essere un rinforzo importante sulle fasce, in attesa che arrivi l’offerta giusta per Hateboer.



VICE ZAPATA- La Juve non allenta la morsa su Luis Muriel, ma non basteranno i 10 milioni offerti dai bianconeri. Intanto però Lee Congerton si prepara a perderlo e ha già trovato il profilo giusto per il vice Zapata: Assan Ceesay, attaccante dello Zurigo con cui ha messo a segno 18 gol in 29 partite. In scadenza, sarebbe un colpo a parametro zero, per questo molto ambito: alla porta ci sono già Wolverhampton e Monaco. A fare la differenza potrebbe essere il progetto di crescita internazionale proposto dalla nuova cordata americana, che vuole l’Atalanta stabilmente in Europa nei prossimi anni.