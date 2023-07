Sembrava davvero il momento giusto. Quello di un portiere fisso, giovane, pronto, cresciuto nel vivaio, un'altra plusvalenza lanciata daIl tempo diE invece, al terzo test stagionale, col portiere tanto atteso in ritiro ora a disposizione con i guantoni nerazzurri, l'ex Cremonese è rimasto in panchina a guardare. Non solo, che stando alle prime impressioni doveva lasciare Bergamo già un mese fa, ma anche, il terzo praticamente mai utilizzato.Nessuno dei due vuole fare il secondo, nemmeno giocando 25 partite stagionali, sarebbero comunque scontenti,. Sono quelle le nemiche giurate del Gasp a Bergamo, le voci maligne quando uno dei due è preferito all'altro. Eppure, dal 2016, il gioco di alternare i portieri è stato un mantra: primaMa ora non vuole più lanciare la monetina tra numeri 1. Vuole un solo titolare e un secondo contento di entrare solo in caso di necessità. E questo secondo non può essere, che sogna ancora la nazionale argentina, né tantomenoche in nazionale è già un punto fermo. E sa che le offerte non gli mancano: un anno fa i Percassi hanno detto no aiper tenerlo. Ora, forse, lo dovranno rimettere sul mercato.Ed ecco che, come per l'attacco, anche per la portaTorna a farsi spazio ilnome dima anche quello di: a entrambi potrebbero bastare una ventina di gare stagionali, per ritornare a 'casa' l'uno, soprattutto ora che c'è Cragno a Reggio Emilia, per ritornare in A l'altro. Prima però, l'Atalanta, e Gasperini, dovranno scegliere il loro Numero 1,Con Carnesecchi c'è più mercato,potrebbero rifarsi vive, soprattutto se Audero se lo aggiudicheranno i bergamaschi. Ma scommettere ancora sue lasciare a una diretta concorrente un astro nascente tra i pali, è un rischio che i tifosi non vogliono correre. Anche se in Europa, l'argentino, ha fatto vedere il meglio di sé.