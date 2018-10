Se guardassimo solo la prima e l’ultima frazione di Chievo-Atalanta, ci metteremmo ancora le mani nei capelli:da rete senza scaraventare la sfera oltre un Sorrentino nemmeno in forma e la retrovia, sul finale, commette un’ingenuità e subisce gol, nonostante il dominio. Ma per fortuna in mezzo c’è una parentesi, tonda o quadra decidete voi, che ha quadrato il cerchio di una squadra che non merita la mera lotta alla salvezza.SiamoPuò essere, perché lo eravamo la scorsa stagione, del resto, e quella iniziata finora non dava segnali confortanti. La nostalgia era tanta, ma anche la sua per la Dea e lo dimostra quella prima rete del suo tris personale che vale il prezzo del biglietto per i quattromila che hanno occupato la linea del suono del Bentegodi.Ci voleva così poco per ritornare alla pioggia di gol della prima in campionato….No, forse no: ci voleva proprio il ritorno di Ilicic, che dopo l’infezione aveva il dente avvelenato, ma anche: perché, diciamolo, quel Papu al centro ci piace davvero molto.E così, le mosse segrete che il mister stava studiando da due mesi, hanno finalmente dato i suoi frutti nella direzione giusta. Forse la quadratura definitiva del cerchio l’abbiamo trovata per davvero:, Ilicic a fare razzie nella corsia destra e Zapata a sinistra. Ah, no, a ben guardare si tratta diTra la riconferma di un de Roon più in forma e aggressivo che mai e un Gosens ritrovato nell’assist e nel gol, bisogna anche guardare i lati negativi. Non solo l’incapacità di aggiustare la mira iniziale e la mancanza di concentrazione finale, mae la bruttissima prova diPerché era il Chievo, passi, ma già col Parma serviranno otto numeri in meno.99-8: 91, Zapata. Affrontare il Parma, 4 punti in più in classifica, non sarà come contrononostante la nuova avVentura. Loro erano diecimati e assenti e hanno tirato in porta solo dal dischetto. Ma, nonostante gli uguali colori,come quella vista a Verona e rinforzi che, nel caso, provengano dalla panchina, e Barrow su tutti si è dimostrato bravissimo in questo. Ma perché coi crociati sia un Sabato del Villaggio, la Dea deve restare concentrata ealtrimenti, al primo scoglio, tornerà ad affogare in un mare di guai.