Quante donne, sapendo di rivedere il proprio ex, si tirano a lucido e si vestono a festa perché quei rubacuori si pentano di averle lasciate andare.: tredici partite e una sola marcatura (contro il Bologna) eChe si mangiano le mani, soprattutto l’Udinese, non prima di aver servito un bel piatto di Lasagna.Perché Gasperini alla vigilia l’aveva previsto:E quella dell’Atalanta veniva da un horror ben riuscito, tra acciacchi, primi numeri di maglia a mezzo servizio e ritardi sulla linea dei gol avversari. Ora qualcosa è cambiato, il mister può concedersi un mezzo sorriso:Certo, l’amico D’Alessandro lo conosce bene e sa del suo tallone d’A…ndrea, sorpreso di una ventina di metri alle spalle.C’è ancora da migliorare nella puntualità delle retrovie, che ora si appellano allo svizzero Freuler: lui di precisione se ne intende e sa anche quando c’è bisogno di una mano….Per fortuna ieri l’ha ritratta.Il ritratto della felicità nerazzurra si chiamaNon ha esultato per rispetto, ma glielo si leggeva negli occhi il senso di liberazione e di vendetta. Il Panterone si è sbloccato e il colombiano vola:in cinque anni, tra Napoli, Udine, Genova e Bergamo. Lui che il primo gol lo segnò in Champions League, ora sogna di ripetersi con l’Atalanta, perché la classifica è corta, ma la sua costanza lo premia alla lunga:Ora siamo a sette (preliminari compresi) e mancano ancora Lazio, Genoa, Juve e Sassuolo. Peccato che nessuna di queste l’abbia tradito o scaricato, per ritrovare l’ex fiamma Samp bisogna aspettare il 10 marzo:Del resto, i biancocelesti li ha già puniti di destro proprio un anno fa. Ed è dal 4 novembre che: la sua ultima vittoria è contro la Spal, poi sempre 1-1 con Sassuolo, Milan e persino Chievo, prima del variegato- nel tabellino, ma uguale nella sostanza- 2-2 ‘beffa’ con la Samp.L’Atalanta si dà, a volte le prende, altre lascia i segni lei. MaPer la Dea il punto chiude solo un discorso statico e Immobile. Che resta aperto invece contro la quinta in classifica:E se a Santa Lucia andrà troppo forte con il Francoforte, Inzaghi potrebbe fare la stessa fine del fratello con la Dea. Ma