Atalantamania: Retegui nella storia, ma fossero tutti Cuadrado...

Sarebbe incredibile che l'Atalanta, nelle prime tre posizioni per quasi tutto il campionato,Tra Monza, Roma, Genoa e Parma, per di più. Eppure, contro il Lecce che doveva salvarsi, è arrivato solo un punto, e in casa. Sono otto i punti raccolti in nove partite di campionato del 2025 al Gewiss Stadium. Quel fortino che ieri sera si è raccolto a lutto, che è stato in silenzio nella sponda Sud, che ha protestato con i petardi in campo dalla Nord.però non è, ancora una volta, bastata.

Arrivato in estate, è già nella storia del club: nessuno da 28 anni era riuscito a segnare come Pippo Inzaghi, 24 gol in Serie A nel 1996/1997. Lui in pochi mesi ce l'ha fatta, andando oltre anche ai numeri di Zapata, 23 reti, del 2018/2019., di testa, di piatto, di tacco, di rigore.sul mercato rischiano di arrivare offerte allettanti.Se ne sono salvati pochi di cambi nel secondo tempo nerazzurro. Uno di questi è sicuramente Cuadrado, un esempio per molti. Tra i migliori in campo, se non il migliore. Per il rigore preso, per lo spirito combattivo, per l'approccio in campo, per le corse in profondità, per i duelli coraggiosi. Un animo diverso da quello diil posto Champions non è così sicuro, nemmeno contro le piccole, e la Juve pressa a -3, e stasera alle 18.30 il Bologna potrebbe portarsi a -2.