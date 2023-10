Tra il 4 e il 5 agosto. In quelle ore dell'estate 2023 è avvenuto il ribaltone che ha cambiato il destino di Gianluca Scamacca. Il goleador del West Ham, a un passo da Milano, viene a sapere che l'Atalanta l'ha soffiato all'Inter. Questione di spiccioli a sei zeri, ma anche di ambiente in cui rilanciarsi viene quasi naturale. E così Scamacca, dopo aver provato un po' di sana concorrenza col redivivo Muriel, torna a essere il bomber che il ct Spalletti, dalla tribuna, desidera per la sua Italia.



BEFFA BIS?- "Speriamo che abbia tenuto qualche colpo per l'Inter", scherza mister Gasperini a fine gara, consapevole che tra la prima doppietta al Monza, il 2 settembre, e quella all'Empoli, sono passati 58 giorni. In mezzo c'è stato un infortunio, ma anche alcune gare andate male. L'azzurro sembra acquistare fiducia con la continuità, la maglia dal 1', l'assenza di aspettative o pressioni che potrebbero demoralizzarlo. Con l'entusiasmo e la carica invece, senza due legni e un fuorigioco, avrebbe realizzato una cinquina, oltre all'assist. L'Inter sabato potrebbe essere beffato una seconda volta nel giro di tre mesi.



CAVALLO PAZZO- Un plauso anche ad Hateboer, tornato titolare dopo oltre otto mesi dal suo infortunio al crociato, ancora più in forma rispetto a dove Gasp l'aveva lasciato. Cross, corsa, spunti, duelli, passaggi pennellati. Ora ci sarà un'altra sana competizione sulla fascia: Zappacosta-Hateboer, mentre Bakker prova invano a crescere per insidiare il giovane Ruggeri. Spalletti da lassù guardava anche lui.