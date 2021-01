Lo so, terminata la cena non avete resistito e vi siete andati a rivedere Milan-Atalanta. Perché, a meno che siate di sponda rossonera, vi siete divertiti troppo nell’happy hour del sabato sera a veder giocare l’Atalanta. In campo formato Champions,-con una pressione così alta da andare in ipertensione-della qualità del batti e ribatti tra le fasce, in dribbling e oscillazioni così forti che. No, la Dea non aveva interrotto la sua striscia positiva, che continua imperterrita dalla manita dei Reds, aveva solo sbattuto contro il muro genoano e friulano. Perché contro chi le concede spazio e gioca a calcio fa faville, ma se si ritrova davanti un pullmino fermo con le spranghe non sa che pesci pigliare. SonoE quando lo si domanda al Gasp, se un po’ di rammarico non ce l’abbia, a 48 ore dai 63 anni risponde con filosofia ed esperienza: “Non si può sempre vincere, altrimenti…”. No, non gliela mettiamo in bocca la parola ‘Scudetto’, la diciamo noi: se questa Dea bendata, che indovina in tre passaggi cechi la strada per la porta,lestissima, potentissima. Il ritorno ci dirà tante cose ma la chiave, di questo diario, Gasperini ce l’ha già in mano:Sì,È un dato oggettivo. Rispetto a Udine mister Gasp ne ha cambiati 5- Djimsiti, Freuler, Gosens, Ilicic e Zapata- eppureArretrato centrocampista, il duttile Pessina non si spegne né delude, ma è quando scia sulla trequarti che la Dea viaggia e gareggia per l’oro. Contro il Genoa,tra mediana e area piccola. Stessa cosa alla Dacia Arena, con l’ex gialloblù a centrocampo, russo e ucraino senza feeling e i fili del tridente lasciati a penzolare. È sulla trequarti dal 1’, Matteo Pessina, quando la Dea sottomette il Benevento, e dal 1’ si riprende la trequarti a San Siro, facendo arrossire il Diavolo. E per uno che già ha fatto un mezzo miracolo-chi? Ah sì, lì una volta c’era il Papu…-gliela possiamo anche lasciare. Quella nerazzurra di sicuro, ma ho il presentimento cheDice sempre la verità The lord of records, eppure quello sloveno che ieri l’ha messo in ombra tra media e campo,Nemmeno risponde se gli piacerebbe giocare conin fin dei conti quel che ha fatto il 72 è normale, anzi: “Poteva fare anche più gol, è stato fin troppo gentile, quando gli dai troppo tempo è facile giocare…”. Facile inventare varchi, intuizioni e traiettorie, con la malizia di rigore e la freddezza sotto porta. Migliore in campo però no, ha ragione Ibra, quello èha incornato in volata, ha fornito l’assist a Zapata altrimenti fermo al palo.dell’Atalanta, diciamolo. Che adesso si prepara alla(27 e 31 gennaio):