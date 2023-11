Venti minuti. Tanto è durata la sofferenza della squadra di mister Gasperini contro la capolista. L'Atalanta è riuscita a manovrare la gara contro l'Inter e a tenerle testa per i restanti settanta minuti. Partiti col turbo, nonostante abbiano creato una sola occasione da gol (21'), i padroni di casa hanno dominato il campo vincendo i duelli per gran parte del primo tempo, fino all'episodio che ha cambiato la gara.



MUSSO SHOCK- Un'uscita che poteva evitare. Abile e in crescita tra i pali, il portiere argentino evidenzia ancora i suoi limiti nelle uscite. Non ha avuto la lucidità di capire che Darmian era innocuo al 90% in quella posizione, vicino alla linea di fondo, e sarebbe bastato accompagnarlo. E invece quel rigore regalato ha cambiato l'inerzia del match: a quel punto l'Atalanta ha iniziato a soffrire, negli ultimi minuti del primo tempo e anche all'inizio del secondo, quando è arrivato il raddoppio.



SCAMACCA TOP- Bellissimo il gol di Lautaro, ma anche in questo caso Ederson ha fatto un patatrac, regalando la palla dell'assist a Mkhitaryan. Per fortuna c'è Scamacca, che non solo ha riaperto i giochi, ma ha ridato entusiasmo alla squadra, da quel momento tutta in avanti alla ricerca di un pari solo sfiorato ma che sarebbe stato meritato per la performance messa in campo. Per l'attaccante azzurro si tratta del quinto gol in otto partite, e in soli 456', un chiaro segnale al ct Spalletti: il numero 9 azzurro è pronto a trasformarsi in quel goleador che la Nazionale cerca da tempo.