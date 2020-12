. Un’altra gara a due facce, ma in questo caso,Perché se la Dea ha iniziato a tastare la sua vittoria in tasca,. E quindi via agli esperimenti, l’Atalanta comincia a giocare per gestire e non per segnare. Niente di più sbagliato, perché a Bologna conoscono molto bene “La sera dei miracoli”. E perché, se quel doppio vantaggio si è concretizzato in doppietta, è stato solo grazie ai più cinici dei cecchini:E quello sotto l’albero resta solo un gran pacco.“Vedi Bologna e Muriel”. La Dea ci è cascata un’altra volta al Dall’Ara in periodo natalizio, i rossoblù le hanno fatto le feste. L’unico che a testa bassa e pancia vuota ci ha creduto sempre è statoche quella maglia da titolare la desiderava ardentemente da settimane, perchéE così intuisce dal dischetto e si inventa quella prodezza in corsa, rimanendo in piedi e credendoci fino all’ultimo, rarità in area piccola con un certo Zapata dal 1’.così squadra e mister al break decidono che va bene così. Senza Ilicic- tornato in gran spolvero- e Muriel, nella ripresa la Dea si spegne, viene raggiunta e rischia pure di perdere. Non è un caso se a soli 8' dall'uscita del numero 9 dai 9 centri in 16 presenze, l'Atalanta ha perso verve e punti.(dal 22' al 23 del primo tempo)se non in extra time, ancor più se al posto delle magie mancine dell'ormai 33enne Ilicic, in campo ci sonoEppureche l'allievo del Loko non aveva ancora maturato le caratteristiche giuste per questa Atalanta.L'aveva detto l'altro giorno in conferenza e Ilicic, d'altro canto, sembrava tutto fuorché stanco e bisognoso di riposare, a meno di un'ora da una sosta di oltre quattro giorni. Era appena tornato, più in forma che mai, per insegnare che alla Bergamasca solo di lui non può fare a meno. Invece il terzo gol non è arrivato e lo sloveno si è raffreddato in panca a seguire le mosse mal riuscite del gemello suo vice.E' vero, le partite ogni 3 giorni non concedono spazi a esperimenti, valutazioni e allenamenti, ma. 2-2 e quota 22 in classifica. Sì, pesano, come i 2 punti persi che avrebbero agganciato gli atalantini alla Juve, con vista sulla Champions.-si fa per dire, mancano solo 10 giorni al Sassuolo rivelazione-ma mister Gasp dovrà tornare al suo mantra vincente:. Anche se a tre giorni da un dentro/fuori Champions. Anche se hai in pugno la gara e gli avversari licenziano Gollini.