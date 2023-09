Ci hanno provato un po' tutte, big internazionali come ile nazionali come. Un giocatore completo, centrocampista, trequartista, goleador dalla distanza, battitore di ogni calcio piazzato dal limite o dalla bandierina, miccia di ogni azione in profondità. Un giocatore anche nel pieno delle sue forze, aalla sua terza stagione con l'Atalanta. Il club bergamasco però ha resistito per tutto il mercato estivo, chiedendo oltreritoccandogli l'ingaggio e prolungandogli il contratto. Sempre tra i migliori in campo, anche ieri contro il Cagliari nonostante l'assenza di assist e gol.non sentirà solo la sua mancanza in squadra, ma potrebbe anche rischiare un nuovo KO avendo l'olandese contro.che, anche se numericamente poteva permettersi un turnover, ha deciso di non risparmiare sulla qualità e ha lanciato di nuovo, dal 1', quello che a Bergamo per le sue doti e i suoi errori ridotti al minimo viene definitotra mediana e trequarti che parte arretrato e poi sorprende le linee avanzando con un guizzo, all'improvviso. Ma è soprattuttoe anche ieri ha innescato lui l'azione d'attacco De Ketelaere-Lookman che ha portato al gol che ha sbloccato la partita. Olandese come lui,Difficile quindi fare a meno di Teun per le prossime due gare, col Verona e soprattutto con la. Quando sa di avere l'attenzione addosso poi, Koopmeiners dà il meglio di sé. E domenica prossima sarà in vetrina. Non è detto che Pasalic, duttile goleador tanto quanto lui, prenda il suo posto al Bentegodi. Colui che la scorsa stagionevenduto a 85 milioni, è ormai indispensabile, forse insostituibile.