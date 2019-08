Un ribaltone per cuori forti, perché la Dea è la stessa di tre mesi fa, che subisce, che soffre, che segna. Tutto questo moltiplicato dal fattore Champions. Ci ha messo un po’ troppo l’Atalanta a capire che vento tirava ieri sera, nonostante il mister glielo gridasse ai 4 venti dalla panca perché di “venti si trattava eccome”. Nei primi 20’ se la vede brutta, ma davvero brutta, ma gli ultimi 20’ le fa vedere delle belle o potremmo dire “gli” fa vedere le stelle. In mezzo c’è lui, o meglio Luis, il Super Muriel che promette di dare spettacolo in mezza Europa. Se la costanza è il suo tallone d’Achille, è arrivato nel posto giusto: questo, come per Ilicic gli ultimi due, potrà essere il suo anno.



COL VENTO IN POPPA - Va ricordato infatti che l’Atalanta ha dato il bevenuto alla stagione 2020 senza la fantasia del suo sloveno e orfana di tutti i neo rinforzi: Skrtel, Malinovskyi e Muriel. Il primo secondo il Gasp non è ancora pronto - e noi siamo disposti a credergli fino al 17 settembre - ma è indubbio che gli altri due lo siano eccome: appena calcato il campo, hanno dato l’impronta giusta alla gara, sovvertendola. Il numero 18 è un razzo che ha fame di gioco e di assist, il 9 corre come il vento ed è una scheggia impazzita con un passato da arciere dalle grandi distanze. Va a caccia di gol da ogni angolo, ride e si diverte, alla fine spiega che ne ha fatti due per far vincere l’Atalanta, ma ne avrebbe messi dentro un altro paio all’occorrenza. Da Firenze mugugnano e ci ricordano che Muriel gioca bene solo 5 partite l’anno. Ma Bergamo le rammenta che la sua piazza da sempre vende costanza a colazione. Lo chef? Colui che ha indovinato ancora una volta gli ingredienti vincenti portando a casa la gara. Il quasi cittadino onorario di Bergamo Gian Piero Gasperini.



QUAL BUON VENTO - Era una strategia alzare il sipario e dare inizio alle danze senza gli ultimi arrivati. Uno dei suoi test: “Se la Dea partirà male come quasi sempre accaduto nello scorso campionato, se la difesa si perderà ancora l’attacco languirà buttando al vento le occasioni, allora inserirò i jolly che quest’anno ho a disposizione”. Stessa tattica utilizzata con Ilicic quando la “nonna” non garantiva di poggiarsi sul bastone per tutti i 90’. Funziona ancora e sorprende gli avversari, che al 71’ avevano la gara in tasca. Invece i giocatori della Dea li colgono di sorpresa, sempre più dinamici: de Roon a scendere e Hateboer a salire, Muriel che sa segnare dagli 11 ai quasi 30 metri finché la pantera non smaltisce il letargo. La Dea si conferma miglior sorpresa e miglior attacco, Gasperini il miglior allenatore. E la difesa? Bé se l’attacco ha il suo lifeguard e il centrocampo resta a galla, il comparto dietro nel primo tempo affonda.



ESPOSTA AI 4 VENTI - I gol presi sono di una banalità unica e ricordano quelli contro il Getafe: solo praterie davanti agli avversari, le retrovie si fanno sorprendere, la squadra va in pappa e lascia campo libero. Urge che Skrtel torni disponibile o che la dirigenza regali l’ultimo botto di mercato. Intanto potrebbe arrivare l’ambitissimo esterno sinistro un colpo di fortuna dell’ultimo minuto, come quello che regalerà alla Dea il suo primo sorteggio Champions. La maggioranza infatti spera di vedere la scritta Barcellona, giovedì a Montecarlo, seguita da “Atalanta”. Qualcuno invece opta per PSG o Bayern, altri lasciano alla sorte. Mancano ancora tre giorni e l’attesa è un’agonia. Ma questa Atalanta, l’ha detto per primo Gasperini, è nata per soffrire perché non solo è capace di farlo, bensì primeggia in questo. E sa rialzarsi quando la danno per spacciata. Qualsiasi squadra uscirà da quel sorteggio in prima fascia, i nerazzurri non si dispiaceranno per un gol avversario, forse anche due. Perché poi sognano di ribaltarla con Super Muriel, pronto a raccogliere con la punta dei tacchetti tutte le Mega Stelle d’Europa.