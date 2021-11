Nessuno squalificato, nessun diffidato, (quasi) nessun infortunato. Alla Dea aspettano 9 gare in 31 giorni, eppure mai tour de force capitò in un periodo migliore di questo. Con le big che si rubano punti a vicenda negli scontri diretti a favore di Atalanta, con la difesa a tre che ha recuperato tutti i suoi ministri veterani (Toloi, Djimsiti, Palomino e Demiral), con Pessina che potrà far rifiatare Pasalic sulla trequarti, con Gosens che tra pochi giorni potrà fare lo stesso con Maehle, tornando a realizzare quei gol che mancano così tanto all’Atalanta. Per Hateboer bisognerà forse aspettare il conto alla rovescia di San Silvestro, ma anche allora, diciamocelo chiaramente, chi avrà il coraggio di levare l’azzurro Zappacosta?



FUTURO FORTINO? Contro lo Spezia, in casa, l’Atalanta che ha salutato l’emergenza ha tutte le carte in regola per calare il poker e prendersi il bottino pieno, guadagnandosi il podio, almeno per una notte. Essenziale, per inseguire un’altra Champions a quattro giorni dalla sfida a Berna, sfatare il tabù Gewiss Stadium (solo 6 i punti raggranellati in casa contro i 16 in trasferta). Regalare all’Atalanta una vittoria dopo l’unica conquistata contro il Sassuolo da questo inizio di stagione.



METRO QUADRO- Per ritrovare il coraggio e il cinismo giusto nei m2davanti a Provedel, serve la “m2” nerazzurra. Muriel e Malinovskyi, perché se tornano anche i loro numeri, il panettone quest’anno potrà avere molti più canditi del solito. E di solito, i numeri iniziano a darli proprio dalla tredicesima in avanti, la loro personalissima mensilità extra. Spezia-Young Boys-Juve-Venezia-Napoli-Villarreal-Verona- Roma-Genoa: l’EuroDea, Champions a parte, potrebbe collezionare anche 17 punti. Certo, se arrotondasse arrivando a 40, nel 2022 Percassi smetterebbe gioco forza di tirare in ballo la salvezza.