Scongiurato il pericolo Monza, con la sconfitta dell’Atalanta si sarebbe portato a -6 e all’ultima giornata ci poteva essere lo scontro diretto, ora la squadra di Gasperini dipende dal risultato delle altre. La vittoria col Verona non basta, così come non sono bastate le sconfitte con Juve e Salernitana. I giocatori in corsa per l’Europa devono indossare i panni dei tifosi, granata e nerazzurri.



CHI TIFA GASP?- Per prima la Salernitana dovrebbe essere così gentile da restituire il favore ai bergamaschi. La salvezza gliel’ha regalata al 93’ una settimana fa proprio l’Atalanta, e oggi ha chiuso i conti sconfiggendo il Verona. Non avrebbe più nulla da dire al campionato, ma contro la Roma giocherà per festeggiare. E quindi cercherà una vittoria, fondamentale per l’Atalanta per rimanere in 6^ posizione, nell’Europa certa. La Conference è appesa al filo della Fiorentina perché, in caso di vittoria viola della Coppa Italia, il 7° posto sarà inutile. E quindi il 24 maggio, tifando Inter, l’Atalanta riceverà gran parte delle risposte circa il suo futuro, incluso quello di Gasperini.



SIRENE SENZA EUROPA- Intanto il Gasp si gode la coppia Højlund-Lookman, 1 gol e 1 assist a testa dopo gli infortuni. Sono loro il tandem del futuro nerazzurro, quello che prenderà il posto dei colombiani Muriel-Zapata. Se e solo se, è sempre quella l’incognita, l’Atalanta si qualificherà almeno in Europa League. Altrimenti sarà difficile resistere alla tentazione, per i Percassi e altri giovani come Scalvini e Koopmeiners, di cifre monstre e big prestigiose. E anche Gasperini potrebbe essere raggiunto da sirene spagnole, leggasi Atletico. Il discorso però è ancora rinviato: tre giorni dopo aver tifato l’Inter, la sua Atalanta dovrà tornare in campo per batterlo.