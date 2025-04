Atalantamania: troppa confusione! I soliti punti deboli e la nostalgia dei tre fronti

Getty Images

di uno stato confusionale che si vede anche in campo. La manovra offensiva dell'Atalanta c'è, è lei che fa la partita e pressa, ma è tutto inutile se manca l'ultimo passaggio, se manca il gol, se mancano i tiri in porta (5 in 270 minuti). Anzi, è peggio:che poi mancano in fase di marcatura, sul rilancio del portiere avversario, sulle ripartenze degli ospiti. Così non arriva nemmeno il pareggio, ma la sconfitta.

Stasera tutta Bergamo sarà incollata alla tv perché gli emiliani potrebbero portarsi aI cali di attenzione della retroguardia, i cross che arrivano sempre a Lookman o Retegui, con mezza difesa che si butta su di loro, il possesso palla fine a sé stesso e lo sbilanciamento in avanti, sono i punti deboli che tutte le avversarie dell'Atalanta, dal Cagliari e dal Venezia che si chiudono fino all'Inter e alla Lazio che si aprono, conoscono e sfruttano per batterla. E sanno anche che non ci sono ricambi del livello di Retegui e Lookman: Maldini e Samardzic su tutti non riescono a fare la differenza.

Il serbo doveva andare a centrocampo, l'addetto ai cambi avrà pensato che invece giocasse davanti, fatto che, insieme alla, potrebbe aver contribuito al fattaccio. Certo è che la squadra appare. La Champions è appesa a un filo, si parla più del clamore mediatico delle dichiarazioni di mister Gasperini del 22 febbraio che della flessione dei risultati. Più che le sue parole su un rinnovo che verrà comunque discusso dopo il 26 maggio, pesa forse maggiormente lche aveva fatto sognare una piazza che fino a 12 mesi fa era in corsa su tre fronti.