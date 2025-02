Atalantamania: una settimana da incubo, per fortuna ci sono Posch e Maldini!

Getty Images

"ll gol preso contro il Torino è stato uguale a quello preso a Barcellona, è stato concesso troppo facilmente, dobbiamo stare più attenti". Tre giorni dopo aver pronunciato queste parole, il difensoresi è fatto sovrastare da Castro, su calcio di punizione di Lykogiannis, accartocciando così il sogno Coppa Italia con il terzo gol di fila preso da palla inattiva nel giro di sei giorni. Una competizione, che ha perso tre finali con Gasperini, in una. Ha perso pezzi importanti, Scalvini, Scamacca, Kolasinac, Lookman, e ora ha perso una competizione a cui teneva particolarmente.

Tra l'altro, proprioQuesto fa riflettere. L'Atalanta non è riuscita a incidere, soprattutto in attacco. Tanto possesso al limite dell'area,, nessun ultimo passaggio preciso, pochissimi tiri in porta. Come col Torino. De Ketelaere va premiato per l'impegno, la corsa, la volontà di andarsi a riprendere il pallone e cercare vie, spazi, idee. Poco supporto però da Pasalic, Zappacosta, in serata no, ma anche Samardzic.

come piace a Gasperini. Ieri, a sorpresa, si è scoperto che può fare anche il braccetto sinistro, così il ruolo di Kolasinac è ben coperto.affamato. Ha mostrato impegno fin da primo minuto in campo, portando a spasso la difesa emiliana con cambi di passo e filtranti interessanti. Peccato il gol sbagliato, ma se questo è solo l'inizio può rivelarsiproseguirla quest'anno il più a lungo possibile e metterla in tasca per la prossima stagione.